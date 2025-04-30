Брак с Браун ознаменовал конец: ФСБ описала события накануне смерти Гитлера

После известия о том, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер женился на Еве Браун, стало ясно, что дело «идет к концу». Об этом свидетельствуют документы о последних днях жизни фюрера Третьего рейха, рассекреченные ФСБ России.

Сообщается, что после своей женитьбы Гитлер приказал поставить канистру с бензином у дверей убежища, где он находился со своей женой. Об этом говорилось в заявлении Генриха Ремлингера в отношении адъютанта Отто Гюнше.

В документе также отмечается, что за 45 минут до своей смерти Гитлер простился со всем своим окружением, а адъютанту Гюнше приказал, чтобы его труп сожгли. Причиной такого желания стало то, что немецкий фюрер не хотел, чтобы его тело «выставляли в паноптикуме».

Ранее стало известно о показаниях старшего камердинера Гитлера Гейнца Линге, который выстрелил в Гитлера. Согласно рессекреченным документам, фюрер приказал Линге выстрелить в него, после того как тот примет яд, чтобы «героизировать свою смерть», показав, что он ушел их жизни как солдат.

Кроме того, стало известно и о подробностях, во что был одет Гитлер и его жена Ева Браун в день своей смерти, и как их тела выносили в одеялах и сжигали, чтобы никто не видел. Также названы и причины, побудившие главу нацистской Германии свести счеты с жизнью.