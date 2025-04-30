На улицах украинских городов полным ходом идет отлов пушечного мяса для ВСУ. Сотрудники территориальных центров комплектования (украинских военкоматов) толпой избивают мужчин и пакуют в «бусики» у всех на глазах, несмотря на отчаянные крики родных.

«Мусор, шоб ты был проклятый, шоб твоя жинка плакала на твоих похоронах», - кричит женщина.

Народ не сдается и регулярно дает отпор. Кулачные бои с «тэцэкашниками» в топе по просмотрам в украинском интернете. Хоть на столб залезть, хоть в реку прыгнуть - все способы хороши, лишь бы не попасть в лапы людоловов.

Те, в свою очередь, могут и женщину ударить, и попытаться выкрасть средь бела дня. В Ивано-Франковске неизвестные в гражданской форме и балаклавах пытались похитить мужчину.

Люди здраво оценивают ситуацию и не хотят воевать. Впрочем, «кому война, а кому мать родна». Руководитель добровольческого мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко*, внесенный у нас в список террористов - открыто заявил о коррупции в военкоматах.

«Выйти из микроавтобуса стоит тысячу долларов, выйти из ТЦК - от 2 до 5 тысяч. Продается все. Если ты попал в ТЦК и в хорошей физической форме, то за 5 тысяч тебя можно выкупить в свое подразделение. Если в плохой - то дешевле», - заявил он.

И вот теперь сотрудники ТЦК будут ловить сами себя. В Генштабе ВСУ решили отправлять на фронт тех, кто не имеет противопоказаний по здоровью и ранее не принимал участие в боевых действиях.

Простые люди на Украине не хотят воевать. Но киевскому режиму необходимы новые жертвы для продолжения конфликта. И мирные инициативы хунте, судя по всему, не нужны. Зеленский накануне у себя в Telegram-канале отверг предложение Владимира Путина о перемирии на период празднования Дня Победы. Оно и понятно: у нынешних нацистов на Украине нет такого праздника. Они теперь отмечают 8 мая День скорби вместе с побежденными. В Кремле назвали манипуляцией уход Киева от ответа на предложение прекратить огонь в честь 80-летия Победы.

«Именно президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор», - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что на мирную инициативу Москвы не отреагировали и в Европе. Лишь президент Франции Макрон призвал, наоборот, усилить давление на Россию.

«Я сказал президенту Трампу, что с русскими нужно быть намного жестче... Считаю, что убедил американцев в возможности эскалации риторики и, возможно, санкций, чтобы подтолкнуть Россию согласиться на прекращение огня», - заявил Макрон.

Судя по всему, европейцы настроены на продолжение войны. Это подтверждают и слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Помогая Украине, мы защищаем нашу свободу и наши европейские ценности. Украина также борется за сохранение мира и свободы в нашей стране. Нам тоже угрожает этот конфликт и Россия», - заявил он.

Между тем, за океаном в отличие от Европы уже осознали, что Украина - это бездонная яма, где пропадают американские деньги. И каждый день продолжения конфликта вынуждены оплачивать простые американцы.

«Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Необходимо защищать деньги наших налогоплательщиков. Мы отправили им миллиарды долларов и должны пристально следить за этими деньгами», - отметил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Дональд Трамп, обещавший положить конец войне за 24 часа, а потом - за 100 дней, видимо осознал недоговороспособность Киева. Financial Times пишет, что Вашингтон не желает втягиваться в затяжные переговоры.

«Украинские власти опасаются, что Дональд Трамп находится на грани отказа от мирных переговоров, используя незначительный прогресс как «отговорку», позволяющей сказать, что его работа закончена. Один европейский чиновник заявил, что американский лидер создает ситуацию, в которой он сам найдет повод уйти и предоставить Украине и Европе решать эту проблему», - говорится в статье.

Трамп в интервью изданию The Atlantic подчеркнул, что Украина устояла перед российским натиском исключительно благодаря США. И он не допустил бы этого конфликта.

«Я спасаю эту страну. Думаю, Украина будет сокрушена ​​очень скоро. Россия - это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза. Думаю, я оказываю большую услугу Украине сейчас, ведя переговоры», - заявил он.

Тем временем решение о перемирии ко Дню Победы со стороны России по-прежнему в силе. И будет ли встречный шаг со стороны Украины - не ясно. Недавнее пасхальное прекращение огня боевики нарушили неоднократно. Кремль четко дал понять, что мы за мирные инициативы. Но это не будет игра в одни ворота. И в случае провокаций со стороны ВСУ - будет дан адекватный и эффективный ответ.

* - Геннадий Друзенко включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга