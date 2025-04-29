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В Бразилии делегации стран БРИКС обсудили космос без оружия

В БРИКС даже появилось отдельное направление по безопасности «Млечный Путь».
Россина Бодрова 2025-04-29 09:40:48
© Фото: McPHOTO, M. Gann, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В этом году Бразилия принимает у себя гостей высокого уровня. Страна председательствует в БРИКС. Поэтому в Рио-де-Жанейро проходит встреча министров иностранных дел государств, которые входят в объединение.

Также Бразилия задает рабочий темп и утверждает повестку. В числе приоритетов - борьба с бедностью, налоговые реформы и работа над единой системой расчетов. Особое внимание уделяется вопросам экологии.

БРИКС выходит и за пределы нашей планеты. В Бразилии также идут переговоры по линии космического сотрудничества. Россию представляет глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В объединении тесно взаимодействуют в этом направлении. Наша страна предоставила партнерам снимки 27 миллионов квадратных километров поверхности планеты.

Но важно и сохранять свободу космического пространства от оружия. Для этого в БРИКС появилось отдельное направление по безопасности - «Млечный Путь».

«За последние несколько лет орбитальные группировки стали кратно расти, если раньше измерялись десятками аппаратов, то сейчас тысячами, и скоро возникнет проблема, что нужно будет координировать перемещение всех спутников на орбите между собой, для этого у России есть свои технологии», - отмечает Баканов.

Уже вскоре в Бразилии пройдет встреча глав государств БРИКС. Саммит состоится в начале июля.

#космос #мид #Бразилия #брикс #Рио-де-Жанейро #встреча
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