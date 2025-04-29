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Роскосмос: страны БРИКС обменялись данными о 27 млн кв. км Земли

Только за один год с начала договоренностей участники БРИКС обменялись данными ДЗЗ с покрытием более 27 млн.кв.км земной поверхности.
Дарья Ситникова 2025-04-29 01:04:37
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com Global Look Press

Государства БРИКС обменялись данными, которые охватывают более 27 млн кв. км земной поверхности в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

 «Только за один год с начала реализации договоренностей участники обменялись данными ДЗЗ с покрытием более 27 млн кв. км земной поверхности», - сообщил директор.

С его слов, Китай предоставил России данные о 560 тыс. кв.км, которые также использовались для оценки последствий разлива нефти на черноморском побережье.

Помимо этого, полученная информация с российских спутников оказала поддержку индийским коллегам в процессе устранения последствий землетрясений.

Заседание глав МИД стран БРИКС началось в Бразилии 28 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров представляет Российскую Федерацию. Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС планируют обсудить международную повестку дня и определить дальнейшие пути по развитию партнерства.

#роскосмос #Земля #Лавров #брикс #данные #Дмитрий Баканов
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