Роскосмос: страны БРИКС обменялись данными о 27 млн кв. км Земли

Государства БРИКС обменялись данными, которые охватывают более 27 млн кв. км земной поверхности в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Только за один год с начала реализации договоренностей участники обменялись данными ДЗЗ с покрытием более 27 млн кв. км земной поверхности», - сообщил директор.

С его слов, Китай предоставил России данные о 560 тыс. кв.км, которые также использовались для оценки последствий разлива нефти на черноморском побережье.

Помимо этого, полученная информация с российских спутников оказала поддержку индийским коллегам в процессе устранения последствий землетрясений.

Заседание глав МИД стран БРИКС началось в Бразилии 28 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров представляет Российскую Федерацию. Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС планируют обсудить международную повестку дня и определить дальнейшие пути по развитию партнерства.