МС-21 с новыми российскими системами совершил свой первый полет

Отечественный передовой гражданский самолет МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил свой первый полет с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев», сообщили в пресс-службе Ростеха. МС-21 провел 1 час 15 минут в небе, достигнув высоты 3 000 метров.

В ходе полета тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения и кондиционирования. Пилотное испытание выполнено полностью, все системы отработали без нареканий, добавили в Ростехе.

«МС-21 призван заменить “боинги” и “эйрбасы” в небе России. Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран», - сказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Следующим этапом станет сертификация и поставки импортозамещенного МС-21 на рынок.

Напомним, в мае прошлого года анонсировались поставки в 2025 году девяти отечественных самолетов. Уже в 2029 году программа предусматривает закупки 72 единиц ежегодно. Первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских материалов осуществили в 2021 году.