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Над созданием лунной станции вместе с РФ и КНР будут работать 13 стран

Технологические достижения России могут стать базой для международных программ БРИКС по изучению дальнего космоса, сказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Ян Брацкий 2025-04-29 09:13:08
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия, Китай и еще тринадцать стран будут работать над созданием Международной лунной станции. Об этом на встрече глав космических агентств стран БРИКС сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается. К ней присоединились уже 13 стран (Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия), в том числе коллеги из БРИКС (Египет, Эфиопия, ЮАР)», - цитирует ТАСС слова Баканова.

С его слов, Россия обладает уникальными компетенциями по изучению Венеры, Луны и Марса, имеет отечественную технологию посадки, которую не смог повторить никто в мире. Таким образом, наши технологические достижения могут стать базой для международных программ БРИКС по изучению дальнего космоса, считает Баканов.

У наших партнеров по освоению космического пространства также есть необходимый и полезный опыт. Аппараты Китая, Индии и ОАЭ достигли Луны и Марса, добыв ценную научную информацию.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил надежду на то, что количество таких программ будет расти, а их совместная реализация принесет свои плоды.

Ранее Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана рассказал о планах по изучению Луны и Марса. Возможную экспедицию на «красную планету» Путин назвал грандиозной задачей. Президент также призвал к более активному внедрению студенческих проектов по исследованию космоса.

#Наука #космос #роскосмос #Луна #брикс #Баканов
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