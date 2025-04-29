В ОП призвали к комплексной работе над условиями труда учителей

В Общественной палате (ОП) РФ призвали рассматривать вопрос сокращения нагрузки российских педагогов в комплексе с проблемами кадрового дефицита и системы оплаты труда, иначе не удастся улучшить ситуацию.

«Проблема не в штатных расписаниях, а в необходимости комплексной реформы условий работы учителей», - сообщила «Звезде» председатель комиссии ОП России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко.

Она объяснила высокую занятость педагогов в нашей стране, часто достигающую двух ставок, необходимостью перераспределять нагрузку между теми кадрами, что имеются, из-за нехватки специалистов. Только так можно обеспечить детям полноценное образование, отметила Кравченко.

Одновременно с этим председатель комиссии напомнила, что размер зарплаты учителей зависит от количества отработанных часов, а не от базовой ставки.

«Чтобы получать достойный доход, педагогам зачастую необходимо брать повышенную нагрузку. Это, в свою очередь, позволяет регионам формально выполнять требования майских указов о минимальной заработной плате», - сказала она.

Свое мнение по вопросу нагрузки учителей также высказала член комитета ГД по просвещению Лариса Тутова, обратив внимание на вопрос проработки труда учителей во вторые смены.

«Стремление министерства нормировать в том числе и нагрузку на педагогов понятно. Остаются открытыми вопросы, как это отразится на вторых сменах и неукомплектованных учителями сельских школах. Ведь вопрос дефицита педкадров еще в стадии решения», - прокомментировали в Госдуме.

Напомним, накануне Минпросвещения России установило максимальную нагрузку на педагогов в объеме не более пяти-шести уроков в день. Речь идет о соответствующем приказе ведомства.