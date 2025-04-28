Кравцов: нагрузка на педагогов должна составлять не более 5-6 уроков в день

Министерство просвещения РФ установило максимальную нагрузку на педагогов в своем приказе. Согласно ему, преподаватели должны проводить не более 5-6 уроков в день. Об этом сообщил глава ведомства во время заседания Совета законодателей Российской Федерации.

«Сегодня мы нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки - это средняя нагрузка на педагога - 5-6 уроков, не больше», - заявил он.

Помимо этого, Кравцов сообщил о необходимости типовых регламентов работы школ. С его слов, нужно внести изменения в закон по поводу этого вопроса.

«Я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса»,- добавил глава ведомства.

Ранее председатель совфеда РФ отметила другую проблему в сфере образования. По словам Валентины Матвиенко, молодые учителя получают зарплату в четыре раза меньше, чем доставщик пиццы.