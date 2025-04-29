Врач предупредила, чем опасно курение вейпов в присутствии детей

Курение вейпов и электронных сигарет в присутствии детей опасно для их здоровья. Об этом в беседе со «Звездой» напомнила врач-терапевт Мария Беляева.

«Пары попадают в легкие, и на что они там распадаются, на какие соединения, мы не можем до конца сказать. Помимо того, что это вредные летучие соединения, в легкие могут попасть соли тяжелых металлов. Для детского организма это может иметь серьезные последствия», - предупредила Беляева.

Летучие вещества и канцерогены, содержащиеся в парах электронных сигарет, наносят комплексный удар по детскому здоровью. Под их воздействием страдают дыхательные пути и слизистые.

«Если это происходит на постоянной основе, то эффект накапливается, и это может привести к хроническим заболеваниям. Со временем это может вызвать хронические изменения легких и сказаться на состоянии сосудистой системы. Особенно это актуально, если у ребенка есть аллергия или предрасположенность к некоторым заболеваниям», - добавила врач.

Накануне Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело об отравлении ребенка парами электронной сигареты. Инцидент произошел в Орехово-Зуево.

Десятимесячный малыш нашел дома электронную сигарету родителей, вдохнул ее, после чего у него начались кашель и судороги. Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. С родителями разбираются следователи.