Врач предупредила любителей вейпов об онкологии и проблемах с дыханием

Вейпы и электронные сигареты приносят еще больший вред, чем курение обычного табака, а потому должны быть запрещены. Таким мнением со «Звездой» поделилась врач общей практики Мария Беляева.

«Там много вредных веществ, помимо самого никотина. Это формальдегиды, соли тяжелых металлов. Часто производитель не пишет толком, что именно там содержится. При нагревании выделяется большое количество вредных веществ, которые повреждают клетки нашего организма», - объяснила Беляева.

Регулярное употребление вейпов и «электронок» приводит к необратимым изменениям в легких, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, а также образованию злокачественных опухолей, предупредила врач.

«Особенно это касается подростков. Ученые доказали, что потребление никотина может привести к восприимчивости к другим наркотическим веществам в более зрелом возрасте», - заверила врач.

Много исследований по поводу вейпов, нагревателей табака и электронных сигарет не проводилось. Широкое распространение эта продукция получила только в последнее время.

«Но совершенно ясно, что склонность к воспалительным заболеваниям и нарушениям в работе сердца есть при употреблении. Это вещь очень вредная. Предполагалось, что употребление вейпов сократит курение обычных сигарет. Но этого не происходит. Они не помогают отказаться от никотина в обычных сигаретах, просто человек курит намного больше, чем до этого», - констатировала собеседница «Звезды».

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы РФ предложили запретить продажу электронных сигарет и специальных жидкостей для них, включая безникотиновые. Парламентарии объяснили это ростом популярности вейпов среди детей.