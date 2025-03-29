Частичное солнечное затмение запечатлели в Москве и Петербурге

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали свидетелями частичного солнечного затмения. Кадры этого явления появились в Сети.

На опубликованной видеозаписи видно, что Луна незначительно закрыла дневное светило над Землей.

По данным астрономов Московского планетария, из Санкт-Петербурга было видно, что спутник Земли закрыл солнечный диск приблизительно на 12%, а из Москвы - на 2%.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, как лучше всего наблюдать солнечное затмение без вреда для зрения.