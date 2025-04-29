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Пакистан ожидает ответа от Индии на расследование теракта в Кашмире

Пакистанский министр обороны призывает создать независимую комиссию для расследования трагического события в Кашмире.
Виктория Бокий 2025-04-29 05:25:06
© Фото: IMAGO, Hindustan Times, Globallookpress

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал Индию ответить на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию, чтобы расследовать теракт в Кашмире. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Асиф считает, что специальная комиссия должна заняться расследованием и выявить виновников теракта.

«И пусть Индия ответит на это. Наш премьер-министр Шахбаз Шариф этим утром предложил создать следовательскую группу и найти виновников», - приводит слова пакистанского министра обороны информагентство.

По словам политика, третьи страны, такие как Россия, Китай или западные страны могут помочь в решении кризиса между Пакистаном и Индией.

Напомним, что день назад, 28 апреля, Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что война между Пакистаном и Индией может начаться через два-четыре дня.

#Индия #Пакистан #Теракт #Расследования #кашмир #хаваджа мухаммад асиф
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