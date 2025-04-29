НАТО проводит масштабные учения вблизи российских границ второй год подряд, рассказал ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, учения включают сценарии наступательных действий на большой протяженности - от Вильнюса до Одессы.

Военнослужащие альянса отрабатывают сценарии захвата Калининградской области и блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, сообщил Патрушев.

По его словам, в сценариях тренировок предусмотрены превентивные удары по местам базирования российских сил ядерного сдерживания.

Помощник президента добавил, что России угрожает премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который полагается на мощь устаревшего английского флота и ядерного оружия на его подлодках. По словам Патрушева, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте поддерживают эти угрозы.

Ранее сообщалось, что так называемые британские миротворцы собираются обучать ВСУ на Украине.