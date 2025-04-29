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Небензя провел встречу с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

На прошлой неделе на территории штаб квартиры ООН в Нью-Йорке подняли новый государственный флаг Сирии.
Дарья Ситникова 2025-04-29 22:32:07
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Global Look Press

В Нью-Йорке постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

«Министр иностранных дел и по делам эмигрантов господин Асаад аш-Шибани встретился в Нью-Йорке с господином Василием Небензей, постоянным представителем России при ООН»,- прокомментировало агентство.

В Нью-Йорке 25 апреля на территории штаб квартиры ООН подняли новый государственный флаг Сирии, который теперь находится наряду с флагами других стран. В тот день, выступая перед Совбезом ООН, Аш-Шибани сообщил, что власти Сирии координируются с международным сообществом в вопросах борьбы с терроризмом и химического оружия. Он призвал оказать давление на Израиль в целях прекращения атак против Сирии.

До этого в Пентагоне заявили, что в ближайшие месяцы численность американских военнослужащих в Сирии сократится до менее одной тысячи человек.

#Россия #сирия #сша #Нью-Йорк #василий небензя #асаад аш-шибани
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