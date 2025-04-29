Небензя провел встречу с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

В Нью-Йорке постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

«Министр иностранных дел и по делам эмигрантов господин Асаад аш-Шибани встретился в Нью-Йорке с господином Василием Небензей, постоянным представителем России при ООН»,- прокомментировало агентство.

В Нью-Йорке 25 апреля на территории штаб квартиры ООН подняли новый государственный флаг Сирии, который теперь находится наряду с флагами других стран. В тот день, выступая перед Совбезом ООН, Аш-Шибани сообщил, что власти Сирии координируются с международным сообществом в вопросах борьбы с терроризмом и химического оружия. Он призвал оказать давление на Израиль в целях прекращения атак против Сирии.

До этого в Пентагоне заявили, что в ближайшие месяцы численность американских военнослужащих в Сирии сократится до менее одной тысячи человек.