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Лавров: Москва знает цену призывов Украины к перемирию

Глава МИД РФ напомнил что Россия соблюдала 30-дневный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, это никак не повлияло на Киев.
Дарья Ситникова 2025-04-29 21:33:52
© Фото: ТРК «Звезда»

Москва знает цену предложений Киева о перемирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщило ТАСС.

Также он напомнил, что Россия соблюдала договоренность во время 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Это никак не повлияло на «агрессивные действия киевского режима», подчеркнул глава МИД РФ.

С его слов, только зафиксированных представителями РФ нарушений было «пару сотен». Поэтому Россия «знает цену этих призывов к перемирию».

«Мы эти списки нарушений направили и в ООН, я направил госсекретарю США Марк Рубио»,- добавил Лавров.

Помимо этого, глава МИД РФ отметил возможность объявления 30-дневного перемирия на Украине. По его мнению, в Москве хорошо знают способность Украины организовывать провокации. Также он добавил, что возможности честного мониторинга для честного соблюдения перемирия Россия не видит.

Сегодня по итогам планерного заседания СМИД БРИКС в Бразилии Лавров заявил, что перемирие в дни 80-летней годовщины Великой Победы - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.

#Россия #Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #перемирие
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