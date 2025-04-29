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Кимаковский заявил, что ВСУ ударили по Горловке из HIMARS

По последним данным, пострадали 16 человек, среди которых годовалый ребенок.
Ирина Егорова 2025-04-29 18:50:40
© Фото: Prikhodko1970, Telegram © Видео: Prikhodko1970, Telegram

Украинские военные использовали реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства при ударе по Горловке, заявил «Звезде» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Попали в жилой четырехэтажный дом. На месте работают следователи, силовые структуры», - добавил он.

Кимаковский подтвердил, что число пострадавших составляет 16 человек. Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что среди раненых есть годовалый ребенок. Среди получивших ранения - водитель автобуса, он проезжал мимо, когда ВСУ нанесли удар.

Серьезные повреждения получили жилые дома, магазины, фасады зданий, на улицах города видны разбитые стекла. Официальной информации о погибших нет.

#ВСУ #Горловка #HIMARS #атака #наш эксклюзив
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