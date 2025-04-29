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ВСУ обстреляли центр Горловки, ранены шесть человек

По предварительной информации, поврежден пассажирский автобус, водитель ранен.
Ирина Егорова 2025-04-29 17:54:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики обстреляли центр Горловки - в результате артобстрела ранены шесть человек, сообщил мэр Иван Приходько.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видны разрушенные здания и выбитые стекла. По последней информации из соцсетей, поврежден пассажирский автобус, водитель ранен.

Власти ДНР неоднократно сообщали о целенаправленных ударах ВСУ по гражданским объектам населенных пунктов региона. Под прицел вражеских орудий попадали автобусы, пожарная часть, больницы, Дворец культуры и так далее.

#ВСУ #Горловка #раненые #артобстрел
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