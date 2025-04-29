Трамп за свой счет «позолотил» интерьер Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, также он украсил его 24-каратным золотом. Об этом сообщил журнал Atlantic, который взял интервью у американского лидера.

«Да, я делаю это сам. Это все из Мар-а-Лаго. Это все из 24-каратного золота», - прокомментировал Трамп.

Также глава Белого дома заявил, что планирует повесить новую люстру в одном из помещений здания. До этого же сообщалось, что американский лидер собирается повесить ее в Овальном кабинете, но из-за непрочного потолка решил это сделать в основном рабочем кабинете резиденции.

«Я этим занимаюсь. Это будет красивая хрустальная люстра, лучшая в своем роде», - добавил президент Америки.

Со слов Трампа, после обновления Овальный кабинет стал выглядеть «так, как положено». По его мнению, раньше за ним не ухаживали, не было «надлежащей заботы».

Ранее Трамп отмечал, что его администрация поможет США «вступить в золотой век».