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Российские дроноводы уничтожили своих «коллег» из ВСУ в Богатыре

Украинские расчеты БПЛА были замечены, когда двигались к зданию с комплектом специфической аппаратуры. С этого момента их судьба была предопределена.
2025-04-29 17:02:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры боевой работы российских операторов беспилотников. Они обнаружили и уничтожили украинских дроноводов в населенном пункте Богатырь на Южно-Донецком направлении. 

Противник перемещался к одному из зданий с комплектом специфической аппаратуры, которая может быть только у расчетов БПЛА. Это удалось заметить в ходе ведения воздушной разведки. 

Координаты здания передали расчету ударного беспилотника. Он нанес точный удар и поставил точку в истории группы украинских дроноводов. 

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов сожгли украинский танк Т-72 в Харьковской области. После прямых попаданий танк разгорелся большим и красивым пожаром. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #богатырь #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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