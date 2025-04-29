Российские дроноводы уничтожили своих «коллег» из ВСУ в Богатыре

Минобороны России публикует кадры боевой работы российских операторов беспилотников. Они обнаружили и уничтожили украинских дроноводов в населенном пункте Богатырь на Южно-Донецком направлении.

Противник перемещался к одному из зданий с комплектом специфической аппаратуры, которая может быть только у расчетов БПЛА. Это удалось заметить в ходе ведения воздушной разведки.

Координаты здания передали расчету ударного беспилотника. Он нанес точный удар и поставил точку в истории группы украинских дроноводов.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов сожгли украинский танк Т-72 в Харьковской области. После прямых попаданий танк разгорелся большим и красивым пожаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.