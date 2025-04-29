Российские дроноводы уничтожили своих «коллег» из ВСУ в Богатыре

Минобороны России публикует кадры боевой работы российских операторов беспилотников. Они обнаружили и уничтожили украинских дроноводов в населенном пункте Богатырь на Южно-Донецком направлении.
Противник перемещался к одному из зданий с комплектом специфической аппаратуры, которая может быть только у расчетов БПЛА. Это удалось заметить в ходе ведения воздушной разведки.
Координаты здания передали расчету ударного беспилотника. Он нанес точный удар и поставил точку в истории группы украинских дроноводов.
Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов сожгли украинский танк Т-72 в Харьковской области. После прямых попаданий танк разгорелся большим и красивым пожаром.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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