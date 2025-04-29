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Семье оператора «Звезды» Андрея Панова вручили орден Мужества

Высочайшую награду на хранение передали лично в руки сыну нашего коллеги.
Сергей Лебедев 2025-04-29 17:30:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В администрации Сормовского района Нижнего Новгорода сегодня состоялось вручение ордена Мужества семье оператора «Звезды» Андрея Панова, погибшего в зоне специальной операции. На мероприятии присутствовали родные журналиста, его друзья, знакомые, коллеги, а также советник президента по информационному вещанию АО «ТО "Красная Звезда"» Алексей Харьков.

Во время торжественной церемонии орден и удостоверение были переданы на хранение лично сыну Андрея Панова. Высочайшую награду вручила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Светлана Горбунова. Также в зале присутствовали жена журналиста Екатерина Подвигина и его мама Валентина Панова.

После вручения было предоставлено слово всем тем, кто знал Андрея Панова. Собравшиеся выразили теплые слова поддержки семье нашего коллеги.  

«Он действительно любил свою страну, любил свою семью, любил до безумия своего сына. Он работал честно и добросовестно», - со скорбью рассказала его мама.

Напомним, 24 марта этого года украинские националисты из реактивной системы залпового огня HIMARS ударили по автомобилю с журналистами возле села Михайловка в Луганской Народной Республике. На месте погибли оператор «Звезды» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военкор «Известий» Александр Федорчак. Уже в больнице от тяжелых осколочных ранений скончался и наш корреспондент Никита Гольдин. За его жизнь врачи боролись на протяжении месяца.

Погибших журналистов российский президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества. Глава государства отметил мужество и самоотверженность, которые наши коллеги проявили при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Никиты Гольдина, Андрея Панова, Александра Сиркели и Александра Федорчака. В ведомстве заявили, что виновные в гибели журналистов будут установлены и наказаны.

#журналист #Орден мужества #оператор #Андрей Панов
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