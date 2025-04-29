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Украинский актер призвал бить детей за русский язык

Деятель культуры заявил, что дети должны навсегда забыть русский язык.
Владимир Рубанов 2025-04-29 01:55:57
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Global Look Press

Украинский актер Богдан Бенюк призвал наказывать детей розгой за использование русского языка. Об этом пишет Life со ссылкой на украинское издание «Страна».

Деятель культуры заявил, что дети должны навсегда забыть русский язык.

«Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», - сказал он.

Бенюк известен как участник акций украинских националистов - в частности, шествия в честь 112 летия Степана Бандеры в 2021 году.

Конституция Украины гарантирует свободное использование и развитие русского языка. Наказание за его использование в стране отсутствует.

В то же время киевские власти и правоохранительные органы ведут активную борьбу с использованием русского языка в быту, в том числе детьми.

Например, на прошлой неделе полицейские в Киеве наказали мать школьника за то, что он слушал песни на русском языке под окнами дома. На нее составили протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

Кроме того, в украинской столице оштрафовали женщину, слушавшую российскую музыку на балконе в день траура. Ей предъявили «мелкое хулиганство».

#дети #Украина #Киев #русский язык #полиция #Наказание #Воспитание
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