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В Киеве наказали мать школьника за песни на русском языке

На женщину составили протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка».
Сергей Лебедев 2025-04-27 16:46:01
© Фото: gunpKyiv, Telegram

В Киеве полицейские составили административный протокол на маму 12-летнего школьника, который под окнами многоквартирного дома слушал песни на русском языке. Об этом пишет 360.ru.

Все началось из-за опубликованного в социальных сетях ролика. На кадрах была запечатлена женщина, ругающаяся на подростка из-за музыки российских исполнителей.

На видео обратили внимание украинские правоохранители. Они оперативно нашли семью мальчика.

В итоге маму школьника наказали якобы за «невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

#в стране и мире #музыка #песни #Украина #Киев #русский язык
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