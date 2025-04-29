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Венгерский парламент проголосовал за выход из МУС

Глава МИД республики заявил, что Международный уголовный суд утратил свою беспристрастность и авторитет.
Сергей Лебедев 2025-04-29 15:20:05
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Global Look Press

Венгерский парламент во вторник проголосовал за выход из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет», - написал он на своей странице в социальной сети X.

О решении Венгрии выйти из МУС стало известно еще 3 апреля, когда в страну с официальным визитом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На него в прошлом году суд выдал ордер на арест, который официальный Будапешт отказался исполнять.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, говоря о выходе из МУС, также указывал на политизированность органа. По его словам, наиболее печальным примером этой политизированности является ордер на арест Биньямина Нетаньяху.

#в стране и мире #Будапешт #Виктор Орбан #арест #Парламент #выход #международный уголовный суд #ордер #МУС
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