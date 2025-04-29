Дегтярев оценил роль адаптивного спорта для реабилитации ветеранов СВО

В России в три раза увеличилось количество соревнований для участников спецоперации. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

«В прошлом году мы начали и реализовали 11 крупных соревнований и сборов для ветеранов спецоперации <...>, и эта работа только наращивается. Мы увеличили в три раза количество соревнований для наших героев. Очень важная тема, чтобы ребята находили себя в жизни после военной карьеры», - сказал Дегтярев на форуме «Знание.Первые».

Для этого в 65 регионах открыты 88 новых учреждений адаптивного спорта, подчеркнул Дегтярев. Цель - создать подобные центры по всей стране. Речь идет не только о новом строительстве, но и о переоборудовании действующих объектов, напомнил министр.

Дегтярев особо отметил совместную работу с ПКР, фондом «Защитники Отечества» по поддержке ветеранов спецоперации, которые находят себя в адаптивном спорте.

По словам главы Минспорта РФ, многие ветераны СВО никогда до этого не занимались спортом, но после ранений могут найти себя в его паралимпийских видах.

Вопрос развития адаптивных видов спорта в ближайшее время обсудят на Совете по спорту при президенте, подчеркнул Дегтярев.