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«Кубок Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске собрал более 300 ветеранов

Свыше 300 ветеранов СВО продемонстрировали силу духа и мастерство на первом Всероссийском «Кубке Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске. Турнир объединил участников из 60 регионов.
2025-03-17 18:32:07
© Фото: Degtyarev_Info, Telegram

В Ханты-Мансийске завершился первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, собравший более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов России. Спортсмены соревновались в следж-хоккее, биатлоне, горных лыжах и сноуборде, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поблагодарил участников и организаторов турнира. Отдельные слова благодарности глава ведомства выразил президенту России Владимиру Путину за заботу о ветеранах спецоперации и поддержку отрасли спорта.

«Восхищаюсь тем, что они нашли себя в спорте, прославляют Россию, свои регионы, свои команды. Желаю их боевым товарищам, которые сегодня выполняют свой долг по защите России, боевой удачи», - сказал он.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила участников СВО с завершением первого турнира.

«Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам», - заявила она.

Полномочный представитель президента России Артем Жога отметил, что спорт играет ключевую роль в реабилитации и социальной адаптации ветеранов.

«Многим из них спорт помог восстановиться после травм, вернул веру в себя и свои силы, помог найти новых друзей, обрести интересное хобби и сохранить активную жизненную позицию», - отметил Жога.

Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил благодарность за проведение первого Кубка именно в Ханты-Мансийске.

«Мужество, стремление победить, состязательность, соперничество и товарищеское плечо - все это царило на спортивных аренах, состязаниях зимнего Кубка», - заявил он.

Соревнования проходили с 12 по 17 марта, на церемонии закрытия прозвучал гимн Кубка, автором которого выступил российский певец Олег Газманов.

Развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО - одно из направлений работы фонда «Защитники Отечества». За последний год более 2 500 ветеранов с инвалидностью приняли участие в 40 крупных спортивных мероприятиях, а 10 человек вошли в национальные сборные России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Спорт #ВС РФ #ветераны #СВО #Кубок защитников Отечества
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