Минобороны России сообщает о поражении бронетранспортера М113 в частном секторе населенного пункта Богатырь на Донецком направлении.

Удары нанесли расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

После прямых попаданий в украинский бронетранспортер их него выскочил перевозимый внутри десант ВСУ. Боевики пытались укрыться в частном секторе, но операторы дронов-камикадзе достали и их, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» сожгли украинский бронетранспортер MaxxPro американского производства. Это произошло на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.