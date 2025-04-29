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FPV-дроны поразили М113 и пытавшийся убежать украинский десант

Расчеты беспилотников нанесли удары в частном секторе населенного пункта Богатырь.
2025-04-29 12:11:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении бронетранспортера М113 в частном секторе населенного пункта Богатырь на Донецком направлении.

Удары нанесли расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

После прямых попаданий в украинский бронетранспортер их него выскочил перевозимый внутри десант ВСУ. Боевики пытались укрыться в частном секторе, но операторы дронов-камикадзе достали и их, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» сожгли украинский бронетранспортер MaxxPro американского производства. Это произошло на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #M-113 #богатырь #донецкое направление #Рубикон
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