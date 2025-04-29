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Ортопед рассказала, как избежать падений при езде на самокате

Ранее операторы кикшеринга назвали май самым активным месяцем по аренде самокатов.
Лиза Губина 2025-04-29 12:27:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Самокат является самым опасным и травматичным средством передвижения, причем при езде на высокой скорости выше вероятность того, что при падении для восстановления потребуется операция, пишет aif.ru со ссылкой на профессора кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Ирину Чуловскую.

Так, любая неровность на дороге и скоростная езда могут привести к падению. В таком случае пользователь СИМ может получить в лучшем случае ушиб и ссадину, в худшем - переломы или вывихи.

«Травмы позвоночника тоже могут быть результатом падения с самоката. Но еще более опасны черепно-мозговые травмы. Среди них наиболее характерно сотрясение мозга. Но при столкновении с движущимся транспортом возможны и тяжелые повреждения вплоть до кровоизлияния в мозг с возможностью смертельного исхода», - предупредила специалист.

Она добавила, что не стоит ехать на самокате и смотреть что-то в телефоне или слушать музыку, так как это является отвлекающим фактором и может привести к столкновению с пешеходом. Также важно избегать управления одним самокатом вдвоем - в таком случае сложно сохранять равновесие, а пользователи могут травмировать друг друга.

Напомним, ранее в нашей стране ограничили скорость СИМ 20 километрами в час с целью сократить количество опасных ситуаций на тротуаре. По данным операторов кикшеринга, именно май является самым активным месяцем по аренде самокатов.

#здоровье #падение #травмы #самокат #ортопед #SIM
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