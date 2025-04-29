РСТ: землетрясения в Стамбуле не отпугнули россиян от поездок в Турцию

Произошедшие на прошлой неделе землетрясения в Стамбуле не отпугнули россиян от поездок в Турцию. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Мы не наблюдаем никаких аннуляций туров, отмены бронирований или понижения спроса. Землетрясения не повлияли на выбор туристов из России», - сказал собеседник.

Абдюханов подчеркнул, что спрос на бронирование в Турции увеличился на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в предыдущую среду в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого находился в Мраморном море недалеко от побережья Стамбула. После него было зафиксировано 127 афтершоков.

Подземные толчки не вызвали разрушений. Пострадал 151 человек. Люди получили ранения после того, как в панике спрыгивали с высоты. Также, испугавшись землетрясения, скончался гражданин Узбекистана.