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РСТ: землетрясения в Стамбуле не отпугнули россиян от поездок в Турцию

В Российском союзе туриндустрии не зафиксировали отмену туров или снижения спросов на них.
Сергей Лебедев 2025-04-29 11:48:03
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Произошедшие на прошлой неделе землетрясения в Стамбуле не отпугнули россиян от поездок в Турцию. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Мы не наблюдаем никаких аннуляций туров, отмены бронирований или понижения спроса. Землетрясения не повлияли на выбор туристов из России», - сказал собеседник.

Абдюханов подчеркнул, что спрос на бронирование в Турции увеличился на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в предыдущую среду в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого находился в Мраморном море недалеко от побережья Стамбула. После него было зафиксировано 127 афтершоков.

Подземные толчки не вызвали разрушений. Пострадал 151 человек. Люди получили ранения после того, как в панике спрыгивали с высоты. Также, испугавшись землетрясения, скончался гражданин Узбекистана.

#Турция #землетрясение #стамбул #РСТ #наш эксклюзив #бронирование
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