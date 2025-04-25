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Операторы FPV-дронов сожгли БТР ВСУ MaxxPro американского производства

Бронетранспортер засекли во время воздушной разведки. Благодаря умелым действиям наших операторов БПЛА машину удалось полностью уничтожить.
2025-04-25 05:00:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» сожгли бронетранспортер американского производства MaxxPro на Южно-Донецком направлении СВО. Кадры поражения техники опубликовало Минобороны РФ.

Подразделения группировки заметили движущийся БТР украинских националистов во время воздушной разведки. Благодаря умелым действиям наших операторов БПЛА его удалось полностью уничтожить вместе с личным составом.

Ранее свою боевую работу в зоне СВО показали Ивановские десантники. За неделю наши бойцы уничтожили 30 БПЛА ВСУ типа «Баба-яга» в районе Часова Яра. Эти беспилотники боевики используют для доставки боекомплекта, минирования и сброса снарядов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #Южно-Донецкое направление #FPV-дроны #MaxxPro
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