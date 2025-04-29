Путин: надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов

Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям. Именно поэтому необходимо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов и возродить их идеологию. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь к гостям и организаторам историко-документальной выставки в честь Дня Победы.

«И потому мы должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу», - отметил глава государства.

Напомним, сегодня в Москве открылась уникальная выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». Она была подготовлена по предложению Владимира Путина.

Выставка состоит из десяти тематических разделов. Всего в экспозиции свыше 700 музейных экспонатов и более 500 архивных документов.