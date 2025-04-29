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Путин: надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов

Президент отметил, что фальсификация истории приводит к разрушительным последствиям.
Сергей Лебедев 2025-04-29 10:41:21
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям. Именно поэтому необходимо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов и возродить их идеологию. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь к гостям и организаторам историко-документальной выставки в честь Дня Победы.

«И потому мы должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу», - отметил глава государства.

Напомним, сегодня в Москве открылась уникальная выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». Она была подготовлена по предложению Владимира Путина.

Выставка состоит из десяти тематических разделов. Всего в экспозиции свыше 700 музейных экспонатов и более 500 архивных документов.

#Россия #Выставка #Владимир Путин #Президент #фальсификация #глава государства #отпор
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