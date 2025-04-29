Речь Жукова и ордена Сталина: выставка ко Дню Победы откроется в Москве

В своей знаменитой речи, которую Георгий Константинович Жуков говорил на Параде Победы в Москве, маршал своей рукой делал рукописные пометки. Например, фраза «Наша победоносная Красная Армия войдет в мировую историю как армия освободительница» маршал планировал говорить громче и шире. Еще одна интересная деталь: разводы на бумаге - от дождя, который в тот день неожиданно обрушился на Москву. Все эти детали позволяют нам как бы перенестись в то время и почувствовать атмосферу исторического парада.

В той речи Жуков открыто говорил обо всех трудностях и потерях в первые годы войны. Но и подчеркивал заслуги Красной Армии и всего советского народа в победе над нацистской Германией. Эти уникальные документы стали доступны зрителям впервые, как и многие экспонаты выставки. Например, награды Иосифа Сталина.

«Все медали и ордена, которые были вручены Сталину с 1942 по 1946 годы, - они все демонстрируются впервые. Это уникальная возможность их увидеть. Один раз только на выставке победной 45-й экспонировался один орден Победы», - рассказывает директор Государственного архива России Лариса Роговая.

Всего же в экспозиции более 500 архивных документов и свыше 700 музейных экспонатов. Историко-документальную выставку «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» подготовили по предложению Владимира Путина. Работали над ней больше года. Но результат оправдывает ожидания.

«У музейного экспоната и у документа есть потрясающая сила. Они позволяют задержать у себя человека на очень долго», - говорит Алексей Левыкин - генеральный директор Государственного исторического музея.

Выставка состоит из десяти тематических разделов. Проходя по ним, зритель ощущает все главные вехи войны. Ему рассказывают про ключевые сражения Великой Отечественной - оборону Севастополя и битву за Сталинград, погружают в атмосферу партизанских отрядов. И, главное, - показывают истинное лицо нацизма.

Отдельный зал посвящен жертвам концлагерей и тем зверствам, которые там происходили. Спокойно смотреть на эти детские вещи, представляя судьбу их владельцев, просто невозможно.

Каждый экспонат, напоминающий про те страшные времена, уникален. Несмотря на то, что за годы Великой Отечественной войны через лагеря смерти прошли несколько миллионов советских граждан, информации об узниках катастрофически мало. Отступая, нацисты старались уничтожить все документы и личные вещи жертв.

«Только освободили - и собирали, в общем-то, все. То есть, задача у Красной Армии была - не только освободить. Ведь когда Красная Армия освобождала, она не дальше шла. Часть людей оставалась на месте. У них была задача собирать документы. А в лагерях, концлагерях, это было особое задание - собрать всю информацию. И поэтому, когда в Дахау осталось такое количество документов, не успели уничтожить, - это все было собрано», - рассказывает научный консультант выставки Анна Кочетова.

Эти истории снова и снова переносят зрителя в те страшные годы. Но в конце выставки, как и 80 лет назад, его ждет еще один культовый экспонат - Знамя Победы. Ценнейшая государственная реликвия, водруженная над поверженным Рейхстагом.

«Выставка - это не учебник истории. И, к сожалению, нам невозможно представить на экспозиционной площадке все события Великой Отечественной войны. Год за годом, день за днем, час за часом. Но нам было очень важно показать основные события, обозначить основные темы, назвать основных участников тех событий», - объясняет Андрей Юрасов - статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального архивного агентства.

Выставка поражает не только обилием редчайших экспонатов, но и вниманием к деталям. Залы и витрины проработаны до мелочей. Для посетителей выставка откроется 29 апреля и будет работать до 25 августа.