Индия заплатит 7,4 млрд долларов за 26 истребителей Rafale Marine

Индия подписала соглашение с Францией о покупке 26 истребителей Rafale Marine стоимостью 630 миллиардов рупий (7,4 миллиарда долларов). Самолеты предназначены для Военно-морских сил, говорится в заявлении министерства обороны страны.

Сделка предполагает передачу 22 одноместных палубных и четырех двухместных тренировочных истребителей производства французской компании Dassault Aviation. Поставка этих самолетов будет завершена к 2030 году, а экипажи пройдут обучение во Франции и Индии.

Кроме того, соглашение включает передачу технологий, а также локализацию производства фюзеляжей и сопутствующей инфраструктуры, говорится в сообщении. Сделка, как ожидается, создаст тысячи рабочих мест и принесет доход большому количеству предприятий.

Покупка была одобрена в этом месяце кабинетом безопасности Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди, сообщает Reuters.

Сейчас на вооружении ВВС Индии находится 36 истребителей Rafale. Авиапарк ВМС в основном состоит из российских самолетов МиГ-29.

Эта страна уже достаточно давно покупает французскую военную технику. В частности, самолеты Mirage 2000, полученные в 1980-е годы, и подводные лодки класса Scorpene, заказанные в 2005 году.

Индия стремится модернизировать свою армию и увеличить внутреннее производство оружия для снабжения сил, размещенных вдоль напряженных границ с Пакистаном и Китаем.

Ранее сообщалось, что живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали готовить бункеры. Отношения между странами в очередной раз обострились после теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 27 туристов.