МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В попавшем в ДТП во Владимирской области автобусе ехали паломники

За помощью к медикам обратились 35 пассажиров перевернувшегося автобуса, 16 из них потребовалась госпитализация.
Ян Брацкий 2025-04-28 09:55:06
© Фото: Telegram/vladprok33

В перевернувшемся во Владимирской области экскурсионном автобусе находились паломники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Авария произошла сегодня ночью. Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому», - написал он.

Всего в салоне автобуса находились 55 человек, включая одного ребенка, уточнил губернатор. За медицинской помощью обратились 35 из них.

На этот час известно о госпитализации 16 пассажиров автобуса. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Другие пациенты в состоянии средней тяжести.  

Остальным пострадавшим помощь медиков была оказана амбулаторно, их временно разместили в дневном стационаре.

Напомним, экскурсионный автобус с паломниками съехал с дороги в кювет и перевернулся минувшей ночью. Инцидент произошел на трассе М8 «Холмогоры» на границе с Ярославской областью.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину аварии.

#Владимирская область #ДТП #паломники #автобус #госпитализация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 