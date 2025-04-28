В попавшем в ДТП во Владимирской области автобусе ехали паломники

В перевернувшемся во Владимирской области экскурсионном автобусе находились паломники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Авария произошла сегодня ночью. Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому», - написал он.

Всего в салоне автобуса находились 55 человек, включая одного ребенка, уточнил губернатор. За медицинской помощью обратились 35 из них.

На этот час известно о госпитализации 16 пассажиров автобуса. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Другие пациенты в состоянии средней тяжести.

Остальным пострадавшим помощь медиков была оказана амбулаторно, их временно разместили в дневном стационаре.

Напомним, экскурсионный автобус с паломниками съехал с дороги в кювет и перевернулся минувшей ночью. Инцидент произошел на трассе М8 «Холмогоры» на границе с Ярославской областью.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить истинную причину аварии.