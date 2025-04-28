Автобус с туристами перевернулся во Владимирской области

Экскурсионный автобус съехал с дороги и перевернулся во Владимирской области. Инцидент произошел около 02.40 на автодороге М8 «Холмогоры» Москва - Ярославль в Александровском районе.

По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в салоне автобуса в момент аварии находились 55 человек.

Что послужило истинной причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, сейчас они работают на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, автобус следовал в Кострому.