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Автобус с туристами перевернулся во Владимирской области

За медицинской помощью обратились 35 пассажиров экскурсионного автобуса, перевернувшегося во Владимирской области.
Ян Брацкий 2025-04-28 06:22:21
© Фото: УМВД России по Владимирской области, ВКонтакте

Экскурсионный автобус съехал с дороги и перевернулся во Владимирской области. Инцидент произошел около 02.40 на автодороге М8 «Холмогоры» Москва - Ярославль в Александровском районе.

По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились около 35 человек. Всего в салоне автобуса в момент аварии находились 55 человек.

Что послужило истинной причиной аварии, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, сейчас они работают на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, автобус следовал в Кострому.

#Владимирская область #ДТП #автобус #ГИБДД
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