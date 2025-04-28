Сегодня утром дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что с 07.30 до 08.30 были сбиты четыре украинских дрона. По два вражеских аппарата перехватили в Новгородской и Ленинградской областях.

Для атаки националисты использовали беспилотники самолетного типа.

Напомним, ранее российские военнослужащие сбили 115 дронов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.