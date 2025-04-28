МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Новгородской и Ленинградской областях утром сбили по два БПЛА

Для атаки националисты использовали беспилотники самолетного типа.
2025-04-28 09:53:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня утром дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что с 07.30 до 08.30 были сбиты четыре украинских дрона. По два вражеских аппарата перехватили в Новгородской и Ленинградской областях.

Для атаки националисты использовали беспилотники самолетного типа.

Напомним, ранее российские военнослужащие сбили 115 дронов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #МО РФ #бесплиотники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 