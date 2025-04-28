В Новгородской и Ленинградской областях утром сбили по два БПЛА

Сегодня утром дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что с 07.30 до 08.30 были сбиты четыре украинских дрона. По два вражеских аппарата перехватили в Новгородской и Ленинградской областях.
Для атаки националисты использовали беспилотники самолетного типа.
Напомним, ранее российские военнослужащие сбили 115 дронов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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