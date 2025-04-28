В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

В России готовят поправки в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), которые установят ответственность для дропперов - лиц, предоставляющих за денежное вознаграждение или под влиянием обмана свои банковские карты мошенникам в их схемах по выводу средств. О новых мерах сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект закона.

Так, дропперам и их посредникам будет грозить срок до шести лет тюрьмы и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, поправки также предполагают обязательные и исправительные работы.

Уголовная ответственность призвана сократить количество случаев использования чужих карт в мошеннических целях, так как будет препятствовать выводу средств, а также заставит возможных дропперов подумать, прежде чем совершить преступление, отметил представитель аппарата вице-премьера Дмитрий Григоренко.

Отмечается, что нововведения разработаны в рамках кампании по защите граждан от мошенничества, ранее был принят комплексный закон из 30 мер.

Напомним, в нашей стране каждый месяц около 80 тысяч человек становятся дропперами - как россияне, так и иностранные граждане. На этом фоне Росфинмониторинг с июня сможет блокировать на 10 дней операции банковских клиентов, которых заподозрили в дропперстве - отмывании преступных денег.