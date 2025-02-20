ЦБ: каждый месяц в России дропперами становятся около 80 тысяч человек

В России каждый месяц порядка 80 тысяч человек становятся подставными лицами в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт - дропперами. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова.

«Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди. Одна - на получение карты, вторая - на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», - цитирует ее слова ТАСС.

По словам Поляковой, дропперами становятся не только российские граждане, но и иностранцы.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что ЦБ вместе с Росфинмониторингом, банками и экспертами работает над созданием платформы, предназначенной для централизованной передачи финансовым организациям информации о подозрительной активности клиентов. Данная инициатива направлена на борьбу с дропперами.

На данный момент ЦБ РФ уже запустил процесс онлайн-мониторинга транзакций физических лиц в отдельных банках, однако информация о «дропах» передается только тем кредитным организациям, где эти клиенты обслуживаются.