Лучшие дроноводы России съехались на соревнования в Екатеринбург

В Екатеринбурге прошел чемпионат операторов БПЛА. Участникам нужно было преодолеть особую полосу препятствий. Трасса для пилотирования напоминает фигурное вождение, где необходимо провести дрон змейкой, а дальше боевой элемент - FPV должен попасть точно в окно. Так имитируется поражение блиндажа или укрепленной огневой точки. Задача непростая даже для опытного оператора.

«В подвешенном состоянии с боеприпасом каждое касание о землю - это вероятность детонации боеприпаса, на это сделан особый акцент», - объяснил судья чемпионата Фома.

Оператор с позывным Ворон летает за команду Центрального военного округа. Был стрелком-разведчиком на Кременском направлении, оператором дрона стал после ранения. Уверяет, что здесь волнения меньше, чем при ежедневной работе. Хотя препятствия приближены к реальным боевым условиям.

«Получается, вот эти тоннели - это как в окоп влетать. Все остальное на точность поражения. Когда это отрабатывается, у тебя моторика рук, развитие идет и выполнение задач», - рассказал участник чемпионата Ворон.

Оператор команды ВДВ с позывным Моряк на чемпионат приехал тоже из зоны специальной военной операции, выступает с трофейным FPV-дроном. Вражескую технику Моряк уже успешно использовал не только на соревнованиях, но и для реального дистанционного минирования.

«Противник ночью ходил, мы в тепловизор видели. Ну а днем мы подготовились, сбросили две мины. Когда противник проходил участок, произошел подрыв», - говорит участник чемпионата Моряк.

На одном из этапов необходимо поразить замаскированную цель. Ее сначала нужно найти и определить ее координаты. Расчеты демонстрируют навыки воздушной разведки. Затем сбросом, имитирующим боеприпас подствольного гранатомета, нужно попасть точно в мишень. У каждой команды как в бою - всего одна попытка. Погода ветреная, минимальная высота 50 метров.

Чемпионат - это многоборье в условиях современных боевых действий. На равных с уже опытными операторами выступают курсанты высших учебных заведений Министерства обороны.

«Конечно, мы с ними консультируемся, что-то подскажут. Мы их слушаем, ведь мы курсанты, мы получаем высшее образование, а у них свой боевой опыт», - признался участник чемпионата с позывным Кот.

Но и владение автоматом Калашникова никто не отменял. Стрелковая подготовка - обязательная дисциплина, которая может повлиять на общий результат.