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Над российскими регионами сбили 51 БПЛА за менее чем три часа

Большую часть дронов (40) сбили над Курской областью.
2025-04-28 23:52:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня, 28 апреля, с 20:20 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 51 вражеский БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, 40 беспилотников уничтожили над Курской областью.

Кроме того, пять дронов сбили над Орловской областью, два – над Крымом, три – над акваторией Черного моря и один – над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 апреля средства ПВО сбили 115 украинских БПЛА над регионами России. За это время больше всего дронов противника уничтожили в небе над Брянской областью.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #пво #бпла #дроны #регионы РФ
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