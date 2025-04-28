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В КНДР назвали «великой честью» союз с Россией

Центральная военная комиссия страны выразила удовлетворение участием корейских военнослужащих в операции в Курской области.
Владимир Рубанов 2025-04-28 02:28:15
© Фото: Bjorn Bergman ZUMAPRESS.com Global Look Press

Правительство Северной Кореи считает «великой честью» союзнические отношения с «такой мощной державой, как Российская Федерация», говорится в заявлении Центральной военной комиссии КНДР. Его опубликовала партийная газета «Нодон синмун», передает РИА Новости.

Комиссия выразила удовлетворение участием корейских военнослужащих в операции в Курской области.

«Участие наших подразделений укрепило боевое содружество между двумя странами и внесло вклад в успешное проведение специальной военной операции России», - говорится в заявлении.

Корейские военнослужащие участвовали в операции по освобождению курского приграничья. Они были привлечены в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеняьном и Москвой, который был подписан 19 июня 2024 года.

ЦВК выразила уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между КНДР и Россией.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что корейские военные проявили мужество и героизм плечом к плечу с российскими бойцами в Курской области.

#КНДР #Курская область #военнослужащие #договор #Стратегическое партнерство
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