В Бразилии стартовало заседание глав МИД стран БРИКС

В Рио-де-Жанейро началась встреча глав МИД стран БРИКС. Первая сессия называется «Роль БРИКС в противостоянии глобальным и региональным кризисам».

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой в Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС планируют обсудить международную повестку дня, реализацию договоренностей лидеров объединения, а также они собираются определить дальнейшие пути по развитию партнерства. Помимо этого, пройдет отдельная сессия, на которой обсудят роль Глобального Юга в укреплении многосторонности.