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В Бразилии стартовало заседание глав МИД стран БРИКС

Сообщается, что первая сессия имеет название «Роль БРИКС в противостоянии глобальным и региональным кризисам».
Дарья Ситникова 2025-04-28 20:35:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Рио-де-Жанейро началась встреча глав МИД стран БРИКС. Первая сессия называется «Роль БРИКС в противостоянии глобальным и региональным кризисам».

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой в Рио-де-Жанейро.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС планируют обсудить международную повестку дня, реализацию договоренностей лидеров объединения, а также они собираются определить дальнейшие пути по развитию партнерства. Помимо этого, пройдет отдельная сессия, на которой обсудят роль Глобального Юга в укреплении многосторонности.

#Сергей Лавров #Бразилия #брикс #Рио-де-Жанейро #главы МИД
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