Путин продлил срок для урегулирования правого статуса для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин продлил срок иностранным гражданам, которые находятся в России без гражданства. Им следует урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года. Об этом сообщается в указе, который опубликовали на интернет-портале правовой информации.

В декабре российский лидер заявил, что нелегалы должны покинуть территорию Российской Федерации до 30 апреля или узаконить пребывание в стране. Позже МВД сообщило, что из 650 тысяч всего 18 тысяч нелегальных мигрантов урегулировали свой правовой статус.

Ранее сообщалось, что в этом году Путин разработает обновленную концепцию государственной миграционной политики. Также российский президент потребовал пресекать каналы нелегальной миграции.