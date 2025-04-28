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Путин продлил срок для урегулирования правого статуса для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин продлил срок иностранным гражданам до 10 сентября 2025 года с целью урегулирования их правового статуса.
Дарья Ситникова 2025-04-28 20:01:14
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин продлил срок иностранным гражданам, которые находятся в России без гражданства. Им следует урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года. Об этом сообщается в указе, который опубликовали на интернет-портале правовой информации.

В декабре российский лидер заявил, что нелегалы должны покинуть территорию Российской Федерации до 30 апреля или узаконить пребывание в стране. Позже МВД сообщило, что из 650 тысяч всего 18 тысяч нелегальных мигрантов урегулировали свой правовой статус.

Ранее сообщалось, что в этом году Путин разработает обновленную концепцию государственной миграционной политики. Также российский президент потребовал пресекать каналы нелегальной миграции.

#Россия #гражданство #Владимир Путин #МВД #иностранные граждане
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