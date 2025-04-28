Агитпоезд Минобороны к 9 мая прибудет в Волгоград

Агитпоезд в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества, прибыл в Ростов-на-Дону - его встретили с почестями, музыкой и праздничной программой.

Ростов-на-Дону - это 11-й город в маршруте поезда с трофеями, всего за несколько часов экспозицию посетили более 10 тысяч человек. Следующей остановкой станет Краснодар, а в День Победы поезд прибудет в город-герой Волгоград.

«Самое почетное, что 9 мая поезд будет в Волгограде. Войска Южного военного округа в настоящее время в зоне СВО доказывают противнику что невозможно побить наш народ, в том числе 150-ая стрелковая дивизия, солдаты и офицеры которой водружали знамя победы на Рейхстаге в Берлине», - напомнил заместитель начальника военно-политического управления ЮВО полковник Михаил Досугов.

Он надеется, что ростовчане оценят экспозиции поезда и прикоснуться к истории, узнают что-то новое. Руководитель акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» генерал-майор Михаил Баитов отметил, что с Ростовской области более 700 тысяч в годы Великой Отечественной войны были призваны на фронт, из них более 390 тысяч не вернулись домой. Более 260 бойцов удостоились звания Героя Советского Союза за героизм, проявленный на поле сражения, добавил он.

В знак неразрывной связи поколений генерал-майор Михаил Баитов передал в городской музей боевое знамя 94-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. В ходе мероприятий на привокзальной площади города дополнительно были развернуты экспозиции культурно – выставочного центра Донская казачья гвардия, выставка артефактов Великой Отечественной войны.

В поезде восемь тематических вагонов. В них представлены рассекреченные документы эпохи Великой Отечественной, экспозиции различных родов войск, а также трофейная техника американского, канадского и турецкого производства. Ее захватили российские военнослужащие в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.