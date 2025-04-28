В центре Севильи после отключения электричества началась паника

В Севилье на юге Испании после отключения электричества началась небольшая паника - все побежали покупать радио, хлеб и воду, некоторые вовсе уехали из города, рассказала «Звезде» местная жительница Мария.

«Не работают светофоры, видела несколько аварий, битые стекла, пробки на выезде из города, ощущение, что все выезжают, людей стало меньше. У туристов берут только наличку, терминалы не работают», - описала обстановку она.

По словам Марии, только недавно электричество вновь вернулось - горожане ринулись заряжать телефоны. Есть информация, что к ночи Испания снова останется без света, рассказала девушка.

О массовом отключении электричества на территории Испании и Португалии стало известно сегодня - на восстановление, как заявляли власти, потребовалось от шести до 10 часов. Причины сбоев до сих пор неизвестны. По мнению независимого эксперта в области рынка энергетики Владимира Демидова, причиной отключения могли быть хакерские атаки.