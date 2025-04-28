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Расчет «Града» ВДВ поддержал штурмовиков в районе Часова Яра

Артиллеристы отработали по целям из 122-миллиметрового орудия осколочно-фугасными снарядами.
2025-04-28 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы-десантники из Ивановского соединения Воздушно-десантных войск оказали поддержку штурмовым группам в районе населенного пункта Часов Яр на территории Донецкой Народной Республики.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава Костромского артиллерийского полка группировки войск «Днепр» ударили по скоплению живой силы и техники противника.

Артиллеристы получили информацию о скоплении живой силы противника от разведчиков, быстро покинули укрытие, развернули свою боевую машину и отработали по целям из 122-миллиметрового орудия осколочно-фугасными снарядами.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов разведывательного подразделения контролировали уничтожение целей, корректировали огонь и передавали координаты местоположения целей.

Благодаря высокому мастерству и четкой координации действий расчета РСЗО удалось нанести значительный ущерб противнику и содействовать продвижению наших войск.

В зоне спецоперации артиллеристы накрывают огнем позиции подразделений ВСУ, уничтожают обнаруженные скопления живой силы и техники противника, а также оказывают поддержку штурмовым группам.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России
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