В Москве осудили организаторов смертельной экскурсии по Неглинке

Мещанский районный суд Москвы сегодня вынес приговор в отношении организаторов экскурсии по коллекторам Неглинки, в ходе которой в 2023 году погибли восемь человек. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Александру Киму, генеральному директору компании, продававшей билеты на экскурсию, дали 5,5 года лишения свободы. Диггер Никита Дубас получил 8,5 года заключения.

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что трагедия произошла летом 2023 года в Москве во время групповой экскурсии по подземным коммуникациям столичного коллектора. Группа с гидом шла по Неглинке, которую еще в XIX веке «закрыли» под землей, спрятав в коллектор протяженностью около километра. Жертвами несанционированной диггер-экскурсии стали восемь человек.