Матвиенко: молодые учителя зарабатывают меньше разносчиков пиццы

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко обратила внимание Министерства просвещения и Минтруда на очень низкие зарплаты молодых учителей, которые в четыре раза меньше оплаты труда разносчиков пиццы.

«Зарплата молодого учителя не просто не конкурентная, на нее невозможно содержать семью, а мы же говорим еще о демографии, и это все очень взаимосвязано», - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.

Так, зарплата молодых специалистов в школах достигает порядка 25 тысяч, доставщиков - 130 тысяч, отметила председатель СФ. Причем, по ее данным, из миллиона выпускников педагогических вузов ежегодно устраиваются по профессии только 40%. Валентина Матвиенко призвала рассмотреть этот вопрос при разработке новой системы оплаты труда.

Напомним, в 2026-2027 годах в нашей стране заработает новая система оплаты труда педагогов. В Госдуме отметили, что она среди прочего призвана предотвратить переток кадров из одного региона в другой и бороться с нехваткой специалистов.