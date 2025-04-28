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Матвиенко: молодые учителя зарабатывают меньше разносчиков пиццы

По данным председателя СФ, зарплата молодых педагогов в Москве в пять раз меньше, чем у разносчиков пиццы.
Лиза Губина 2025-04-28 14:05:54
© Фото: Federation Council of Russia, via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко обратила внимание Министерства просвещения и Минтруда на очень низкие зарплаты молодых учителей, которые в четыре раза меньше оплаты труда разносчиков пиццы.

«Зарплата молодого учителя не просто не конкурентная, на нее невозможно содержать семью, а мы же говорим еще о демографии, и это все очень взаимосвязано», - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.

Так, зарплата молодых специалистов в школах достигает порядка 25 тысяч, доставщиков - 130 тысяч, отметила председатель СФ. Причем, по ее данным, из миллиона выпускников педагогических вузов ежегодно устраиваются по профессии только 40%. Валентина Матвиенко призвала рассмотреть этот вопрос при разработке новой системы оплаты труда.

Напомним, в 2026-2027 годах в нашей стране заработает новая система оплаты труда педагогов. В Госдуме отметили, что она среди прочего призвана предотвратить переток кадров из одного региона в другой и бороться с нехваткой специалистов.

#валентина матвиенко #Минпросвещения #Зарплаты #Совфед РФ #Минтруда #молодые учителя
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