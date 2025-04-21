Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в зоне ответственности ГВ «Центр»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные ракеты. Авианаводчик сообщил об уничтожении намеченной цели.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, задача которых - не дать поразить вертолет вражеским расчетам ПЗРК. После этого летчики благополучно вернули Ка-52М на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28 группировки «Центр» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Экипаж успешно применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.