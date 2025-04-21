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Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ в зоне ответственности ГВ «Центр»

Летчики нанесли удар авиационными ракетами по разведанным целям.
2025-04-21 14:39:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52М. 

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные ракеты. Авианаводчик сообщил об уничтожении намеченной цели. 

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки, задача которых - не дать поразить вертолет вражеским расчетам ПЗРК. После этого летчики благополучно вернули Ка-52М на площадку вылета. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28 группировки «Центр» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Экипаж успешно применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #спецоперация #Ка-52М #группировка «Центр»
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