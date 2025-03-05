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В ГД заявили, что новая система оплаты труда учителей остановит переток кадров

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала уравнять зарплату за труд равной ценности.
Ян Брацкий 2025-03-05 18:34:27
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Новая система оплаты труда педагогов, которая должна заработать в 2026 году, позволит предотвратить переток кадров из одного региона в другой. Таким мнением со «Звездой» поделилась член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня мы сталкиваемся с перетоком кадров из одного региона в другой. Кадров катастрофически не хватает... Нам важно отрегулировать систему оплаты труда, чтобы за труд равной ценности люди получали равную заработную плату», - считает Бессараб.

Конечно, при начислении заработных плат должны учитываться климатические особенности в регионах, нагрузка, интенсивность труда, его качество и стаж, отметила депутат.

«В этом зарплаты могут отличаться, но в другом они должны быть равными... Ожидаем, что к 2027 году вопрос решится. Он позволит сократить переток кадров между регионами», - уверена Бессараб.  

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новой системы оплаты труда педагогов. С его слов, она будет утверждена в 2026 году, а с 2027 года систему введут во всех образовательных учреждениях.

#школа #зарплата #Госдума РФ #наш эксклюзив #учителя
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