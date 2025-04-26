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Папу Франциска похоронили в Риме

По дороге к церкви Богоматери Великой катафалк с телом понтифика сопровождали аплодисменты.
Сергей Лебедев 2025-04-26 17:24:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Папу римского Франциска похоронили в католической церкви Богоматери Великой. На церемонии погребении присутствовал только узкий круг людей, среди которых были родственники усопшего и несколько кардиналов.

Понтифик завещал похоронить себя в деревянном гробу без украшений и с одной лишь надписью: «Франциск». Перед тем, как гроб доставили в базилику, в Ватикане состоялась траурная месса.

По дороге к церкви, находящейся в Риме, катафалк с телом папы римского сопровождали аплодисменты.

Напомним, после похорон соберется конклав для избрания нового главу Римско-католической церкви. Он должен начаться через 15-20 дней после смерти понтифика. Претендовать на пост могут максимум 135 кардиналов в возрасте до 80 лет.

#похороны #Папа Римский #франциск #траурная месса
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