Папу Франциска похоронили в Риме

Папу римского Франциска похоронили в католической церкви Богоматери Великой. На церемонии погребении присутствовал только узкий круг людей, среди которых были родственники усопшего и несколько кардиналов.

Понтифик завещал похоронить себя в деревянном гробу без украшений и с одной лишь надписью: «Франциск». Перед тем, как гроб доставили в базилику, в Ватикане состоялась траурная месса.

По дороге к церкви, находящейся в Риме, катафалк с телом папы римского сопровождали аплодисменты.

Напомним, после похорон соберется конклав для избрания нового главу Римско-католической церкви. Он должен начаться через 15-20 дней после смерти понтифика. Претендовать на пост могут максимум 135 кардиналов в возрасте до 80 лет.